Судьбоносный матч

В рамках 20-го тура чемпионата Бразилии "Сантос", занимающий 15-е место в турнирной таблице, принимал "Васко да Гама" - команду, находившуюся в зоне вылета. Неймар вышел на поле с капитанской повязкой.

Несмотря на разгромный счет, 33-летний футболист отдал две ключевые передачи и получил желтую карточку.

Эта игра стала первой в истории, когда "Сантос" пропустил шесть голов на своем стадионе в матче бразильской Серии А, а для Неймара - самой болезненной в его 16-летней профессиональной карьере.

Ведь раньше самый большой проигрыш был с разницей не более четырех голов.

Эмоциональная реакция

Сразу после финального свистка, расстроенный Неймар не смог скрыть эмоций и расплакался на поле. Комментируя игру, он выразил свое глубокое разочарование.

"Мне стыдно, я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют полное право протестовать, конечно, без применения насилия. Если они хотят ругаться и оскорблять нас, то они правы. Наше поведение на поле было ужасным", - заявил Неймар.

"Я никогда в жизни такого не переживал. Слезы были от гнева, от всего. К сожалению, я не могу помочь всем", - добавил бразилец.

"Я думаю, что сегодня всем нужно пойти домой и подумать о том, чем они хотят заниматься", - подытожил футболист.

Последствия поражения

После разгромного поражения клуб "Сантос" принял радикальное решение, уволив главного тренера Клебера Ксавьера, который возглавил команду только в апреле. Под его руководством клуб выиграл лишь пять из 15 матчей.

"Сантос" остается лишь на две позиции выше зоны вылета. Следующий матч команда проведет 24 августа против "Баии". Неймар не сможет принять участие в этой игре из-за дисквалификации.