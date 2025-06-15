Купаються в грошах. Топ-5 найбагатших гравців Клубного чемпіонату світу
Хоча Ліонель Мессі навряд чи виграє трофей на цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, аргентинець вже став головною зіркою турніру – щонайменше з фінансової точки зору.
Про доходи легендарного аргентинця та його найбагатших колег розповідає РБК-Україна з посиланням да дані Forbes.
Отже чільна п'ятірка найбагатших учасників клубного Мундіалю виглядає так (заробітки в доларах США за рік).
Ліонель Мессі – 135 млн
- Вік: 37
- Клуб: "Інтер Маямі"
- Заробіток на полі: 60 млн
- Поза полем: 75 млн
- Партнери: Adidas, Lay’s, Mastercard
За останні 12 місяців 37-річний форвард "Інтер Маямі" заробив 135 млн доларів до сплати податків і гонорарів агентам – найбільше серед усіх учасників Мундіалю.
У цю суму входить 60 млн зарплати та бонусів, а також 75 млн – від реклами, публічних виступів і бізнес-активностей. Мессі не лише підняв спортивний рівень клубу, а й кардинально змінив його фінансовий профіль: за рік після його приходу капіталізація "Інтер Маямі" зросла до 1,2 млрд доларів. Це – другий показник в МЛС (після ФК "Лос-Анджелес", капіталізація якого оцінюється в 1,25 млрд).
Кіліан Мбаппе – 90 млн
- Вік: 26
- Клуб: "Реал" Мадрид
- На полі: 70 млн
- Поза полем: 20 млн
- Партнери: Nike, Hublot, Dior
Попри особисті успіхи (42 голи за сезон), його новий клуб – "Реал" втратив титул Ла Ліги і вибув з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі. Втім, це не завадило форварду бути обличчям багатьох рекламний кампаній. Мадридський клуб лише підняв його маркетинговий рейтинг, незважаючи на те, що Лігу чемпіонів виграв колишній клуб футболіста – ПСЖ.
Ерлінг Холанд – 62 млн
- Вік: 24
- Клуб: "Манчестер Сіті"
- На полі: 48 млн
- Поза полем: 14 млн
- Партнери: Nike, Beats by Dre, Clear
Хоча норвезький бомбардир не став найкращим голеадором Прем'єр-ліги цього сезону, він підписав найдовший контракт в історії англійського футболу: дев'ятирічна пролонгація, пов'язала його з "містянами" до 2034 року. За межами поля його співпраця з Nike, Beats, Clear та іншими бізнес-партнерами принесла норвежцю додаткові 14 млн.
Вінісіус Жуніор – 55 млн
- Вік: 24
- Клуб: "Реал" Мадрид
- На полі: 40 млн
- Поза полем: 15 млн
- Партнери: Pepsi, Gatorade, Dubai Tourism
Найкращий гравець світу за версією ФІФА забиває понад 20 голів за сезон уже четвертий рік поспіль. Незважаючи на скромні показники "Реала" в поточному сезоні та невиразну гру самого футболіста за національну збірну, він залишається одним із найпопулярніших футболістів світу. Особливо відчувається це в Південної Америки, де партнери добряче заробляють на його імені.
Гаррі Кейн – 39 млн
- Вік: 31
- Клуб: "Баварія"
- На полі: 29 млн
- Поза полем: 10 млн
- Партнер: Skechers
Після багатьох сезонів без трофеїв у "Тоттенхемі", Кейн нарешті здобув титул з "Баварією". Він також є обличчям футбольної лінійки бренду Skechers.
Кріштіану Роналду - найоплачуваніший спортсмен світу не зіграє на клубному Мундіалі (фото: Getty Images)
Найбагатші відсутні на ЧС
Кріштіану Роналду – найоплачуваніший спортсмен світу (275 млн доларів), не поїхав на турнір через непотрапляння туди аравійського "Аль-Насра". Попри чутки про можливу оренду в інший клуб, сам Роналду заявив: "Я не буду на Клубному чемпіонаті. Деякі команди зверталися, але не можна встигнути всюди".
Неймар (76 млн) залишив "Аль-Хіляль" у січні. Саме цей клуб гратиме на ЧС, а не нова команда бразильця – "Сантос".
Мохамед Салах (53 млн) не зіграє також через те, що його "Ліверпуль" не потрапив у турнір.
А от Кевін Де Брюйне ще міг виступити на КЧС – дограти сезон за "Манчестер Сіті". Проте футболіст, який заробив стільки ж, як Гаррі Кейн (39 млн) нещодавно залишив "містян" й безкоштовно перейшов до італійського "Наполі". Він заявив, що не хоче ризикувати здоров'ям на додаткових турнірах: "Якщо я отримаю травму на Клубному чемпіонаті світу – хто за мене відповідатиме?".
Раніше розповіли, як Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.
Також повідомили де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу з точним графіком трансляції всіх матчів.