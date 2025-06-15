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Купаються в грошах. Топ-5 найбагатших гравців Клубного чемпіонату світу

Неділя 15 червня 2025 08:00
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Купаються в грошах. Топ-5 найбагатших гравців Клубного чемпіонату світу Фото: Ліонель Мессі випереджає всіх учасників КЧС за заробітками (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Андрій Костенко

Хоча Ліонель Мессі навряд чи виграє трофей на цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, аргентинець вже став головною зіркою турніру – щонайменше з фінансової точки зору.

Про доходи легендарного аргентинця та його найбагатших колег розповідає РБК-Україна з посиланням да дані Forbes.

Отже чільна п'ятірка найбагатших учасників клубного Мундіалю виглядає так (заробітки в доларах США за рік).

Ліонель Мессі – 135 млн

  • Вік: 37
  • Клуб: "Інтер Маямі"
  • Заробіток на полі: 60 млн
  • Поза полем: 75 млн
  • Партнери: Adidas, Lay’s, Mastercard

За останні 12 місяців 37-річний форвард "Інтер Маямі" заробив 135 млн доларів до сплати податків і гонорарів агентам – найбільше серед усіх учасників Мундіалю.

У цю суму входить 60 млн зарплати та бонусів, а також 75 млн – від реклами, публічних виступів і бізнес-активностей. Мессі не лише підняв спортивний рівень клубу, а й кардинально змінив його фінансовий профіль: за рік після його приходу капіталізація "Інтер Маямі" зросла до 1,2 млрд доларів. Це – другий показник в МЛС (після ФК "Лос-Анджелес", капіталізація якого оцінюється в 1,25 млрд).

Кіліан Мбаппе – 90 млн

  • Вік: 26
  • Клуб: "Реал" Мадрид
  • На полі: 70 млн
  • Поза полем: 20 млн
  • Партнери: Nike, Hublot, Dior

Попри особисті успіхи (42 голи за сезон), його новий клуб – "Реал" втратив титул Ла Ліги і вибув з Ліги чемпіонів у чвертьфіналі. Втім, це не завадило форварду бути обличчям багатьох рекламний кампаній. Мадридський клуб лише підняв його маркетинговий рейтинг, незважаючи на те, що Лігу чемпіонів виграв колишній клуб футболіста – ПСЖ.

Ерлінг Холанд – 62 млн

  • Вік: 24
  • Клуб: "Манчестер Сіті"
  • На полі: 48 млн
  • Поза полем: 14 млн
  • Партнери: Nike, Beats by Dre, Clear

Хоча норвезький бомбардир не став найкращим голеадором Прем'єр-ліги цього сезону, він підписав найдовший контракт в історії англійського футболу: дев'ятирічна пролонгація, пов'язала його з "містянами" до 2034 року. За межами поля його співпраця з Nike, Beats, Clear та іншими бізнес-партнерами принесла норвежцю додаткові 14 млн.

Вінісіус Жуніор – 55 млн

  • Вік: 24
  • Клуб: "Реал" Мадрид
  • На полі: 40 млн
  • Поза полем: 15 млн
  • Партнери: Pepsi, Gatorade, Dubai Tourism

Найкращий гравець світу за версією ФІФА забиває понад 20 голів за сезон уже четвертий рік поспіль. Незважаючи на скромні показники "Реала" в поточному сезоні та невиразну гру самого футболіста за національну збірну, він залишається одним із найпопулярніших футболістів світу. Особливо відчувається це в Південної Америки, де партнери добряче заробляють на його імені.

Гаррі Кейн – 39 млн

  • Вік: 31
  • Клуб: "Баварія"
  • На полі: 29 млн
  • Поза полем: 10 млн
  • Партнер: Skechers

Після багатьох сезонів без трофеїв у "Тоттенхемі", Кейн нарешті здобув титул з "Баварією". Він також є обличчям футбольної лінійки бренду Skechers.

Купаються в грошах. Топ-5 найбагатших гравців Клубного чемпіонату світу

Кріштіану Роналду - найоплачуваніший спортсмен світу не зіграє на клубному Мундіалі (фото: Getty Images)

Найбагатші відсутні на ЧС

Кріштіану Роналду – найоплачуваніший спортсмен світу (275 млн доларів), не поїхав на турнір через непотрапляння туди аравійського "Аль-Насра". Попри чутки про можливу оренду в інший клуб, сам Роналду заявив: "Я не буду на Клубному чемпіонаті. Деякі команди зверталися, але не можна встигнути всюди".

Неймар (76 млн) залишив "Аль-Хіляль" у січні. Саме цей клуб гратиме на ЧС, а не нова команда бразильця – "Сантос".

Мохамед Салах (53 млн) не зіграє також через те, що його "Ліверпуль" не потрапив у турнір.

А от Кевін Де Брюйне ще міг виступити на КЧС – дограти сезон за "Манчестер Сіті". Проте футболіст, який заробив стільки ж, як Гаррі Кейн (39 млн) нещодавно залишив "містян" й безкоштовно перейшов до італійського "Наполі". Він заявив, що не хоче ризикувати здоров'ям на додаткових турнірах: "Якщо я отримаю травму на Клубному чемпіонаті світу – хто за мене відповідатиме?".

Раніше розповіли, як Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.

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