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Неймар вчетверте став батьком: що відомо про родину зірки

Понеділок 07 липня 2025 11:40
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Неймар вчетверте став батьком: що відомо про родину зірки Неймар (фото: facebook.com/neymarjr)
Автор: Катерина Урсатій

Знаменитий бразильський нападник Неймар знову став батьком. Футболіст та його партнерка Бруна Бьянкарді показали світові новонароджену доньку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт футболіста в Instagram.

"Наша Мел прийшла, щоб зробити наше життя ще солодшим! Ласкаво просимо, донечко! Нехай Бог благословить твоє життя і вбереже тебе від усякого зла", - написала Бруна.

Ця радісна подія стала четвертим поповненням у сім’ї Неймара. Старший син футболіста, Даві Лукка, народився у серпні 2011 року від стосунків із Кароліною Дантас.

У жовтні 2023 року з’явилася донька Маві, перша дитина від стосунків із Бруною Бьянкарді . У липні 2024 року футболіст і модель Аманда Кімберлі зустріли народження Хелени.

Неймар активно проводить час із дітьми, показує у соцмережах, відводить на тренування, а Даві Лукка вже супроводжує його на полі. Він названий "неймовірним батьком" у колі друзів, як стверджує NBA-спортсмен Джиммі Батлер.

Кар’єра футболіста

Після десятиліття в Європі та невдалого періоду в "Аль-Хілялі" Неймар повернувся до рідного "Сантоса". Саме тут він розпочав кар'єру, провівши 225 матчів, у яких забив 136 голів.

Нагадаємо, у Європі бразилець виграв Лігу чемпіонів із "Барселоною" та п’ять чемпіонств із ПСЖ.

У Саудівській Аравії через травми він зіграв лише 7 матчів. Тепер 33-річний форвард знову виступає в Бразилії.

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Бразилія Неймар Футбол
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