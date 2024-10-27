New York Times дізнався, які цілі вразив Ізраїль в Ірані

Внаслідок атак Ізраїлю на Іран вранці в суботу було знищено системи протиповітряної оборони, створені для захисту кількох найважливіших нафтопереробних та нафтохімічних заводів, а також системи, що охороняють велике газове родовище та великий порт на півдні Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За словами трьох іранських чиновників та трьох високопосадовців Міністерства оборони Ізраїлю, об'єктами, на які націлився Ізраїль, були оборонні споруди на великому нафтохімічному комплексі Бандар Імам Хомейні в провінції Хузестан; у великому економічному порту Бандар Імам Хомейні, що прилягає до нього; та на нафтопереробному заводі Абадан. Системи ППО також були уражені в провінції Ілам, на нафтопереробному заводі газового родовища під назвою Танґе Біджар.

За словами трьох іранських офіційних осіб, знищення Ізраїлем систем протиповітряної оборони викликало глибоку тривогу в Ірані, оскільки критично важливі енергетичні та економічні центри тепер вразливі для майбутніх атак, якщо цикл дій у відповідь між Іраном та Ізраїлем продовжиться.

Два ізраїльські чиновники заявили, що початкові плани, розроблені відразу після того, як Іран на початку жовтня випустив серію балістичних ракет по Ізраїлю, включали удари по цілях, пов'язаних з енергетичною промисловістю та ядерним проектом Ірану.