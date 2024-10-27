New York Times узнал, какие цели поразил Израиль в Иране
В результате атак Израиля на Иран утром в субботу были уничтожены системы противовоздушной обороны, созданные для защиты нескольких важнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также системы, охраняющие крупное газовое месторождение и крупный порт на юге Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
По словам трех иранских чиновников и трех высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Израиля, объектами, на которые нацелился Израиль, были оборонительные сооружения на обширном нефтехимическом комплексе Бандар Имам Хомейни в провинции Хузестан; в крупном экономическом порту Бандар Имам Хомейни, прилегающем к нему; и на нефтеперерабатывающем заводе Абадан. Системы ПВО также были поражены в провинции Илам, на нефтеперерабатывающем заводе газового месторождения под названием Танге Биджар.
По словам трех иранских официальных лиц, уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны вызвало глубокую тревогу в Иране, поскольку критически важные энергетические и экономические центры теперь уязвимы для будущих атак, если цикл ответных действий между Ираном и Израилем продолжится.
Два израильских чиновника заявили, что первоначальные планы, разработанные сразу после того, как Иран в начале октября выпустил серию баллистических ракет по Израилю , включали удары по целям, связанным с энергетической промышленностью и ядерным проектом Ирана.
Ответ Израиля на иранскую атаку 1 октября
В субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.
Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.
По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.
Спустя несколько часов Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" осуждает нападение Израиля на свои военные объекты и что они вправе защищаться. При этом некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран через третьи страны передал, что не будет отвечать на атаку Израиля.
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