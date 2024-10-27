New York Times узнал, какие цели поразил Израиль в Иране

В результате атак Израиля на Иран утром в субботу были уничтожены системы противовоздушной обороны, созданные для защиты нескольких важнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также системы, охраняющие крупное газовое месторождение и крупный порт на юге Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По словам трех иранских чиновников и трех высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Израиля, объектами, на которые нацелился Израиль, были оборонительные сооружения на обширном нефтехимическом комплексе Бандар Имам Хомейни в провинции Хузестан; в крупном экономическом порту Бандар Имам Хомейни, прилегающем к нему; и на нефтеперерабатывающем заводе Абадан. Системы ПВО также были поражены в провинции Илам, на нефтеперерабатывающем заводе газового месторождения под названием Танге Биджар.

По словам трех иранских официальных лиц, уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны вызвало глубокую тревогу в Иране, поскольку критически важные энергетические и экономические центры теперь уязвимы для будущих атак, если цикл ответных действий между Ираном и Израилем продолжится.

Два израильских чиновника заявили, что первоначальные планы, разработанные сразу после того, как Иран в начале октября выпустил серию баллистических ракет по Израилю , включали удары по целям, связанным с энергетической промышленностью и ядерным проектом Ирана.