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Невпинний процес. У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Процес навчання наших пілотів на винищувачах F-16 є невпинним. Після завершення одного етапу, місця навчаних льотчиків займають інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі "Суспільного".

Як нагадав Євлаш, до повітряної коаліції входять  низка країн, серед яких: 

  • Сполучені Штати Америки (США); 
  • Велика Британія; 
  • Данія; 
  • Румунія; 
  • Франція. 

Вищезгадані країни допомагають навчати не лише пілотів, але й інженерів, які в майбутньому обслуговуватимуть винищувачі. 

"Цей процес невпинний, ми постійно використовуємо всі слоти, надані нам країнами-партнерами. І після закінчення одного етапу, як ми бачили на прикладі Аризони, льотчики переміщуються на інший майданчик у Європу, а на їхнє місце набираються одразу інші люди", - додав Євлаш.

Під час навчань вивчаються базові навички для швидкого забезпечення обслуговування винищувачів. Зокрема пілоти відпрацьовують різні тактичні завдання у складі груп й польотні прийоми. 

За словами Євлаша, програма тренувань на F-16 розрахована на два роки, але це є відносно. Як приклад, наші військові Сил протиповітряної оборони впорались з програмою підготовки на системі Patriot за 3-4 тижні, попри те, що вона розрахована на 3-4 місяці. 

Речник Повітряних сил додав, що вищезгаданий винищувач є доволі складною літальною машиною, у зв'язку з чим лише після випуску перших пілотів можна буде знати приблизно необхідний для підготовки час. 

F-16 для України 

Минулого року союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої ЗСУ планують передати винищувачі F-16. Передача очікується поступовою. Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, загалом необхідно більше 100 літаків, аби досягнути паритету у повітрі. 

Нещодавно перша група наших бійців завершила навчання в Аризоні. Наразі вони вирушать до Європи для продовження навчання

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