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Непрерывный процесс. В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Процесс обучения наших пилотов на истребителях F-16 является непрерывным. После завершения одного этапа, места обученных летчиков занимают другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире "Суспільне".

Как напомнил Евлаш, в воздушную коалицию входят ряд стран, среди которых: 

  • Соединенные Штаты Америки (США); 
  • Великобритания; 
  • Дания; 
  • Румыния; 
  • Франция. 

Вышеупомянутые страны помогают обучать не только пилотов, но и инженеров, которые в будущем будут обслуживать истребители. 

"Этот процесс непрерывный, мы постоянно используем все слоты, предоставленные нам странами-партнерами. И после окончания одного этапа, как мы видели на примере Аризоны, летчики перемещаются на другую площадку в Европу, а на их место набираются сразу другие люди", - добавил Евлаш.

Во время учений изучаются базовые навыки для быстрого обеспечения обслуживания истребителей. В частности пилоты отрабатывают различные тактические задачи в составе групп и полетные приемы. 

По словам Евлаша, программа тренировок на F-16 рассчитана на два года, но это относительно. В качестве примера, наши военные Сил противовоздушной обороны справились с программой подготовки на системе Patriot за 3-4 недели, несмотря на то, что она рассчитана на 3-4 месяца. 

Спикер Воздушных сил добавил, что вышеупомянутый истребитель является довольно сложной летательной машиной, в связи с чем только после выпуска первых пилотов можно будет знать примерно необходимое для подготовки время. 

F-16 для Украины

В прошлом году союзники Украины создали авиационную коалицию в рамках которой ВСУ планируют передать истребители F-16. Передача ожидается постепенной. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, в целом необходимо более 100 самолетов, чтобы достичь паритета в воздухе. 

Недавно первая группа наших бойцов завершила обучение в Аризоне. Теперь они отправятся в Европу для продолжения учебы.

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