Непрерывный процесс. В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

Как напомнил Евлаш, в воздушную коалицию входят ряд стран, среди которых:

Соединенные Штаты Америки (США);

Великобритания;

Дания;

Румыния;

Франция.

Вышеупомянутые страны помогают обучать не только пилотов, но и инженеров, которые в будущем будут обслуживать истребители.

"Этот процесс непрерывный, мы постоянно используем все слоты, предоставленные нам странами-партнерами. И после окончания одного этапа, как мы видели на примере Аризоны, летчики перемещаются на другую площадку в Европу, а на их место набираются сразу другие люди", - добавил Евлаш.

Во время учений изучаются базовые навыки для быстрого обеспечения обслуживания истребителей. В частности пилоты отрабатывают различные тактические задачи в составе групп и полетные приемы.

По словам Евлаша, программа тренировок на F-16 рассчитана на два года, но это относительно. В качестве примера, наши военные Сил противовоздушной обороны справились с программой подготовки на системе Patriot за 3-4 недели, несмотря на то, что она рассчитана на 3-4 месяца.

Спикер Воздушных сил добавил, что вышеупомянутый истребитель является довольно сложной летательной машиной, в связи с чем только после выпуска первых пилотов можно будет знать примерно необходимое для подготовки время.

F-16 для Украины

В прошлом году союзники Украины создали авиационную коалицию в рамках которой ВСУ планируют передать истребители F-16. Передача ожидается постепенной. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, в целом необходимо более 100 самолетов, чтобы достичь паритета в воздухе.

Недавно первая группа наших бойцов завершила обучение в Аризоне. Теперь они отправятся в Европу для продолжения учебы.