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Невпинний процес. У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16

Понеділок 27 травня 2024 11:40
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Невпинний процес. У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16 Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Процес навчання наших пілотів на винищувачах F-16 є невпинним. Після завершення одного етапу, місця навчаних льотчиків займають інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі "Суспільного".

Як нагадав Євлаш, до повітряної коаліції входять низка країн, серед яких:

  • Сполучені Штати Америки (США);
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Румунія;
  • Франція.

Вищезгадані країни допомагають навчати не лише пілотів, але й інженерів, які в майбутньому обслуговуватимуть винищувачі.

"Цей процес невпинний, ми постійно використовуємо всі слоти, надані нам країнами-партнерами. І після закінчення одного етапу, як ми бачили на прикладі Аризони, льотчики переміщуються на інший майданчик у Європу, а на їхнє місце набираються одразу інші люди", - додав Євлаш.

Під час навчань вивчаються базові навички для швидкого забезпечення обслуговування винищувачів. Зокрема пілоти відпрацьовують різні тактичні завдання у складі груп й польотні прийоми.

За словами Євлаша, програма тренувань на F-16 розрахована на два роки, але це є відносно. Як приклад, наші військові Сил протиповітряної оборони впорались з програмою підготовки на системі Patriot за 3-4 тижні, попри те, що вона розрахована на 3-4 місяці.

Речник Повітряних сил додав, що вищезгаданий винищувач є доволі складною літальною машиною, у зв'язку з чим лише після випуску перших пілотів можна буде знати приблизно необхідний для підготовки час.

F-16 для України

Минулого року союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої ЗСУ планують передати винищувачі F-16. Передача очікується поступовою. Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, загалом необхідно більше 100 літаків, аби досягнути паритету у повітрі.

Нещодавно перша група наших бійців завершила навчання в Аризоні. Наразі вони вирушать до Європи для продовження навчання.

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F-16 Повітряні сили України Війна в Україні
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