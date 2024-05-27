Невпинний процес. У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16
Процес навчання наших пілотів на винищувачах F-16 є невпинним. Після завершення одного етапу, місця навчаних льотчиків займають інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі "Суспільного".
Як нагадав Євлаш, до повітряної коаліції входять низка країн, серед яких:
- Сполучені Штати Америки (США);
- Велика Британія;
- Данія;
- Румунія;
- Франція.
Вищезгадані країни допомагають навчати не лише пілотів, але й інженерів, які в майбутньому обслуговуватимуть винищувачі.
"Цей процес невпинний, ми постійно використовуємо всі слоти, надані нам країнами-партнерами. І після закінчення одного етапу, як ми бачили на прикладі Аризони, льотчики переміщуються на інший майданчик у Європу, а на їхнє місце набираються одразу інші люди", - додав Євлаш.
Під час навчань вивчаються базові навички для швидкого забезпечення обслуговування винищувачів. Зокрема пілоти відпрацьовують різні тактичні завдання у складі груп й польотні прийоми.
За словами Євлаша, програма тренувань на F-16 розрахована на два роки, але це є відносно. Як приклад, наші військові Сил протиповітряної оборони впорались з програмою підготовки на системі Patriot за 3-4 тижні, попри те, що вона розрахована на 3-4 місяці.
Речник Повітряних сил додав, що вищезгаданий винищувач є доволі складною літальною машиною, у зв'язку з чим лише після випуску перших пілотів можна буде знати приблизно необхідний для підготовки час.
F-16 для України
Минулого року союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої ЗСУ планують передати винищувачі F-16. Передача очікується поступовою. Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, загалом необхідно більше 100 літаків, аби досягнути паритету у повітрі.
Нещодавно перша група наших бійців завершила навчання в Аризоні. Наразі вони вирушать до Європи для продовження навчання.
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