Непрерывный процесс. В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16
Процесс обучения наших пилотов на истребителях F-16 является непрерывным. После завершения одного этапа, места обученных летчиков занимают другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире "Суспільне".
Как напомнил Евлаш, в воздушную коалицию входят ряд стран, среди которых:
- Соединенные Штаты Америки (США);
- Великобритания;
- Дания;
- Румыния;
- Франция.
Вышеупомянутые страны помогают обучать не только пилотов, но и инженеров, которые в будущем будут обслуживать истребители.
"Этот процесс непрерывный, мы постоянно используем все слоты, предоставленные нам странами-партнерами. И после окончания одного этапа, как мы видели на примере Аризоны, летчики перемещаются на другую площадку в Европу, а на их место набираются сразу другие люди", - добавил Евлаш.
Во время учений изучаются базовые навыки для быстрого обеспечения обслуживания истребителей. В частности пилоты отрабатывают различные тактические задачи в составе групп и полетные приемы.
По словам Евлаша, программа тренировок на F-16 рассчитана на два года, но это относительно. В качестве примера, наши военные Сил противовоздушной обороны справились с программой подготовки на системе Patriot за 3-4 недели, несмотря на то, что она рассчитана на 3-4 месяца.
Спикер Воздушных сил добавил, что вышеупомянутый истребитель является довольно сложной летательной машиной, в связи с чем только после выпуска первых пилотов можно будет знать примерно необходимое для подготовки время.
F-16 для Украины
В прошлом году союзники Украины создали авиационную коалицию в рамках которой ВСУ планируют передать истребители F-16. Передача ожидается постепенной. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, в целом необходимо более 100 самолетов, чтобы достичь паритета в воздухе.
Недавно первая группа наших бойцов завершила обучение в Аризоне. Теперь они отправятся в Европу для продолжения учебы.
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