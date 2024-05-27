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Непрерывный процесс. В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

Понедельник 27 мая 2024 11:40
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Непрерывный процесс. В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16 Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Процесс обучения наших пилотов на истребителях F-16 является непрерывным. После завершения одного этапа, места обученных летчиков занимают другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире "Суспільне".

Как напомнил Евлаш, в воздушную коалицию входят ряд стран, среди которых:

  • Соединенные Штаты Америки (США);
  • Великобритания;
  • Дания;
  • Румыния;
  • Франция.

Вышеупомянутые страны помогают обучать не только пилотов, но и инженеров, которые в будущем будут обслуживать истребители.

"Этот процесс непрерывный, мы постоянно используем все слоты, предоставленные нам странами-партнерами. И после окончания одного этапа, как мы видели на примере Аризоны, летчики перемещаются на другую площадку в Европу, а на их место набираются сразу другие люди", - добавил Евлаш.

Во время учений изучаются базовые навыки для быстрого обеспечения обслуживания истребителей. В частности пилоты отрабатывают различные тактические задачи в составе групп и полетные приемы.

По словам Евлаша, программа тренировок на F-16 рассчитана на два года, но это относительно. В качестве примера, наши военные Сил противовоздушной обороны справились с программой подготовки на системе Patriot за 3-4 недели, несмотря на то, что она рассчитана на 3-4 месяца.

Спикер Воздушных сил добавил, что вышеупомянутый истребитель является довольно сложной летательной машиной, в связи с чем только после выпуска первых пилотов можно будет знать примерно необходимое для подготовки время.

F-16 для Украины

В прошлом году союзники Украины создали авиационную коалицию в рамках которой ВСУ планируют передать истребители F-16. Передача ожидается постепенной. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, в целом необходимо более 100 самолетов, чтобы достичь паритета в воздухе.

Недавно первая группа наших бойцов завершила обучение в Аризоне. Теперь они отправятся в Европу для продолжения учебы.

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