Невідомий снаряд влучив у танкер в Ормузькій протоці, екіпаж у безпеці

У ніч на 2 жовтня в Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер, після чого на борту спалахнула пожежа. Інцидент стався на тлі чергової спроби посередників примирити США та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британське агентство морських торговельних операцій (UKMTO).

Про інцидент агентство дізналося не від самого екіпажу, а від інших учасників судноплавства.

"UKMTO отримало повідомлення від третьої сторони про ураження танкера невідомим снарядом під час проходу Ормузькою протокою, після чого на судні виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Моряки, за даними агентства, перебувають у безпеці. Інформації про забруднення моря наразі немає.

Як називається танкер і під яким прапором він ходить, у UKMTO не уточнюють. Хто стоїть за атакою, агентство також не повідомило.