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Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормужском проливе, экипаж в безопасности

03:45 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормужском проливе, экипаж в безопасности Иллюстративное фото: на танкере в Ормузском проливе вспыхнул пожар (Getty Images)
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В ночь на 2 октября в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер, после чего на борту вспыхнул пожар. Инцидент произошел на фоне очередной попытки посредников примирить США и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское агентство морских торговых операций (UKMTO).

Об инциденте агентство узнало не от самого экипажа, а от других участников судоходства.

"UKMTO получило сообщение от третьей стороны о поражении танкера неизвестным снарядом во время прохода по Ормузскому проливу, после чего на судне возник пожар", - говорится в сообщении.

Моряки, по данным агентства, находятся в безопасности. Информации о загрязнении моря пока нет.

Как называется танкер и под каким флагом он ходит, в UKMTO не уточняют. Кто стоит за атакой, агентство также не сообщило.

Война между США и Ираном идет с конца февраля 2026 года. После первых ударов Тегеран фактически перекрыл пролив, а в апреле Трамп объявил, что США сами заблокируют Ормуз. В конце июня стороны согласились прекратить взаимные атаки, однако до устойчивого мира так и не дошли. Недавно Тегеран снова призвал Вашингтон к дипломатии.

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