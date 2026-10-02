Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормужском проливе, экипаж в безопасности

В ночь на 2 октября в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер, после чего на борту вспыхнул пожар. Инцидент произошел на фоне очередной попытки посредников примирить США и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское агентство морских торговых операций (UKMTO).

Об инциденте агентство узнало не от самого экипажа, а от других участников судоходства.

"UKMTO получило сообщение от третьей стороны о поражении танкера неизвестным снарядом во время прохода по Ормузскому проливу, после чего на судне возник пожар", - говорится в сообщении.

Моряки, по данным агентства, находятся в безопасности. Информации о загрязнении моря пока нет.

Как называется танкер и под каким флагом он ходит, в UKMTO не уточняют. Кто стоит за атакой, агентство также не сообщило.