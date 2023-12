Невідомий автомобіль протаранив кортеж Байдена: що відомо

Інцидент стався у місті Вілмінгтон, штат Делавар, близько 20:00 за місцевим часом. За свідченнями очевидця, автомобіль зіткнувся з позашляховиком з кортежу охорони президента США.

Агенти Секретної служби швидко оточили винуватця ДТП, що перекрив рух вулицею, витягнули зброю і спрямували її на темношкірого водія за кермом.

Опісля агенти секретної служби супроводили шокованого Байдена до його автомобіля.

ДТП сталося після зустрічі президента США та його дружини Джилл з членами передвибочої команди у виборчому штабі. Вони благополучно повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні та перебувають у безпеці.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl