Кортеж президента Киргизии попал ДТП: есть пострадавшие и погибший

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. В результате аварии погиб сотрудник охраны главы государства, еще трое пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии, передает издание Tengrinews .

Президентский кортеж попал в аварии во время визита главы государства в Иссык-Кульскую область. Отмечается, что в один из автомобилей сопровождения врезалась выехавшая на встречную полосу легковая машина.

По его словам, в результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), осуществляющей охрану первых лиц страны.

"Президент в аварии не пострадал, он находился в другой машине", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.