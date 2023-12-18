Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена: что известно

Вечером в воскресенье, 17 декабря, неизвестный автомобиль въехал в кортеж президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В результате ДТП глава Белого дома и первая леди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городе Уилмингтон, штат Делавар, около 20:00 по местному времени. По свидетельствам очевидца, автомобиль столкнулся со внедорожником из кортежа охраны президента США.

Агенты Секретной службы быстро окружили виновника ДТП, автомобиль которого перекрыл движение по улице, вытащили оружие и направили его на темнокожего водителя за рулем.

После этого агенты секретной службы сопроводили шокированного Байдена к его автомобилю.

ДТП произошло после встречи президента США и его супруги Джилл с членами предвыборной команды в избирательном штабе. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне и находятся в безопасности.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl — Josh Wingrove (@josh_wingrove) December 18, 2023

ДТП с кортежами высокопоставленных чиновников

5 августа 2023 года кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП с участием микроавтобуса. В результате инцидента пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

А в 2021 году кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. В результате аварии погиб сотрудник охраны главы государства, еще трое пострадали.

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