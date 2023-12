Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена: что известно

Инцидент произошел в городе Уилмингтон, штат Делавар, около 20:00 по местному времени. По свидетельствам очевидца, автомобиль столкнулся со внедорожником из кортежа охраны президента США.

Агенты Секретной службы быстро окружили виновника ДТП, автомобиль которого перекрыл движение по улице, вытащили оружие и направили его на темнокожего водителя за рулем.

После этого агенты секретной службы сопроводили шокированного Байдена к его автомобилю.

ДТП произошло после встречи президента США и его супруги Джилл с членами предвыборной команды в избирательном штабе. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне и находятся в безопасности.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl