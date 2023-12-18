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Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена: что известно

Уилмингтон, Понедельник 18 декабря 2023 04:31
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Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена: что известно Фото: кортеж президента США Джо Байдена попал в ДТП (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 17 декабря, неизвестный автомобиль въехал в кортеж президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В результате ДТП глава Белого дома и первая леди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городе Уилмингтон, штат Делавар, около 20:00 по местному времени. По свидетельствам очевидца, автомобиль столкнулся со внедорожником из кортежа охраны президента США.

Агенты Секретной службы быстро окружили виновника ДТП, автомобиль которого перекрыл движение по улице, вытащили оружие и направили его на темнокожего водителя за рулем.

После этого агенты секретной службы сопроводили шокированного Байдена к его автомобилю.

ДТП произошло после встречи президента США и его супруги Джилл с членами предвыборной команды в избирательном штабе. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне и находятся в безопасности.

ДТП с кортежами высокопоставленных чиновников

5 августа 2023 года кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП с участием микроавтобуса. В результате инцидента пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

А в 2021 году кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. В результате аварии погиб сотрудник охраны главы государства, еще трое пострадали.

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ДТП Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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