Невідомі викликали пожежників до будинку Навроцького: у справі шукають іноземний слід

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявив, що поліція вже значно просунулася у розслідуванні та найближчим часом може повідомити подробиці.

"Із усією відповідальністю заявляю, що винуватці не залишаться безкарними. Поліція на правильному шляху. Але мусите зачекати день чи два, аби поліція сказала своє слово", - заявив Мрочек.

Інцидент стався після повідомлення про нібито пожежу та раптову зупинку серця у квартирі родини президента Польщі в Гданську.

Коли рятувальники прибули на місце, зв’язатися з мешканцями квартири не вдалося. У результаті екстрені служби були змушені відчинити двері та проникнути до помешкання, хоча нікого з родини вдома не було.

Головний командир Державної пожежної служби Польщі Войцех Кручек пояснив, що рятувальники діяли відповідно до процедур.

"Дзвінок на телефон, з якого надійшов виклик, не дав результату. Також спроба додзвонитися через домофон не дала ефекту. Командир не мав інформації, у чиєму помешканні відбуваються події", - зазначив він.

Колишній керівник Розвідувального управління Польщі, полковник Анджей Дерлатка, вважає, що подібні хибні повідомлення можуть бути частиною гібридних операцій іноземних спецслужб.

"Політики мають схаменутися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Невдовзі почнеться виборча кампанія, а дехто вже її почав. Цілком очевидно, що східні спецслужби розхитують ситуацію. У цьому немає жодного сумніву. Конфлікт усередині країни, на найвищому щаблі, найбільше послаблює державу", - наголосив він.