Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что полиция уже значительно продвинулась в расследовании и в ближайшее время может сообщить подробности.

"Со всей ответственностью заявляю, что виновники не останутся безнаказанными. Полиция на правильном пути. Но вы должны подождать день или два, чтобы полиция сказала свое слово", - заявил Мрочек.

Инцидент произошел после сообщения о якобы пожаре и внезапной остановке сердца в квартире семьи президента Польши в Гданьске.

Когда спасатели прибыли на место, связаться с жильцами квартиры не удалось. В результате экстренные службы были вынуждены открыть дверь и проникнуть в помещение, хотя никого из семьи дома не было.

Главный командир Государственной пожарной службы Польши Войцех Кручек объяснил, что спасатели действовали в соответствии с процедурами.

"Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Также попытка дозвониться через домофон не дала эффекта. Командир не имел информации, в чьем доме происходят события", - отметил он.

Бывший руководитель Разведывательного управления Польши, полковник Анджей Дерлатка, считает, что подобные ложные сообщения могут быть частью гибридных операций иностранных спецслужб.

"Политики должны опомниться и сесть вместе, чтобы начать строить стабильную ситуацию в Польше. Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали. Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никакого сомнения. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство", - подчеркнул он.