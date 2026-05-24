Неизвестные вызвали пожарных к дому Навроцкого: в деле ищут иностранный след

16:02 24.05.2026 Вс
2 мин
Спасателей вызвали из-за сообщения о пожаре и остановке сердца
aimg Мария Науменко
Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)

В Польше расследуют фальшивый вызов экстренных служб в дом семьи президента Кароля Навроцкого. Власти не исключают иностранную провокацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую службу Polskie Radio.

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что полиция уже значительно продвинулась в расследовании и в ближайшее время может сообщить подробности.

"Со всей ответственностью заявляю, что виновники не останутся безнаказанными. Полиция на правильном пути. Но вы должны подождать день или два, чтобы полиция сказала свое слово", - заявил Мрочек.

Инцидент произошел после сообщения о якобы пожаре и внезапной остановке сердца в квартире семьи президента Польши в Гданьске.

Когда спасатели прибыли на место, связаться с жильцами квартиры не удалось. В результате экстренные службы были вынуждены открыть дверь и проникнуть в помещение, хотя никого из семьи дома не было.

Главный командир Государственной пожарной службы Польши Войцех Кручек объяснил, что спасатели действовали в соответствии с процедурами.

"Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Также попытка дозвониться через домофон не дала эффекта. Командир не имел информации, в чьем доме происходят события", - отметил он.

Бывший руководитель Разведывательного управления Польши, полковник Анджей Дерлатка, считает, что подобные ложные сообщения могут быть частью гибридных операций иностранных спецслужб.

"Политики должны опомниться и сесть вместе, чтобы начать строить стабильную ситуацию в Польше. Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали. Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никакого сомнения. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство", - подчеркнул он.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что Россия остается главной угрозой для безопасности Центральной и Восточной Европы.

По его словам, агрессивная политика Москвы не изменилась несмотря на смену эпох и политических режимов.

