Польща жорстко покарала українського блогера за витівку в горах

20:40 23.05.2026 Сб
3 хв
Чим закінчився зухвалий вчинок українського блогера у Польщі?
aimg Сергій Козачук
Польща жорстко покарала українського блогера за витівку в горах Фото: українському блогеру заборонили в'їзд до Польщі (Getty Images)
Українському блогеру Андрію Гавриліву заборонять в'їзд до Польщі строком на 5 років за грубе порушення правил у Татранському національному парку. Чоловік зумів заїхати на заповідне озеро Морське Око на власному спорткарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Польщі Марчина Кервінського та повідомлення прем'єр-міністра Дональда Туска.

Деталі скандального інциденту

Український блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму спорткарі безпосередньо до гірського озера Морське Око. Цей вчинок став прямим порушенням суворої заборони на в'їзд приватного транспорту до Татранського національного парку.

Місцева поліція спочатку оштрафувала порушника всього на 100 злотих, хоча за подібні дії передбачено штраф до 5000 злотих. М'яке покарання та сам факт появи авто у пішохідній заповідній зоні викликали величезне обурення серед польського суспільства.

Сам блогер у своїх соцмережах спробував виправдатися, назвавши себе "звичайним туристом", який просто не помітив знаку заборони.

"Виїхавши до Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Коротше, заїхати сюди машиною - це не дуже законна історія. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото", - написав він.

Фото: скріншот з відео Андрія Гнатіва у TikTok

Реакція польської влади

На інцидент миттєво відреагувало вище керівництво Республіки Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск публічно закликав правоохоронні органи вжити найсуворіших заходів.

"Зрозуміло, що українське автошоу на дорозі до Морського Ока викликає обурення. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням терміново розслідувати всі деталі цього інциденту та запровадити суворі наслідки", - наголосив Туск.

Після цього очільник МВС Марчин Кервінський оголосив про ухвалення жорсткого рішення щодо блогера.

За поданням поліції його буде внесено до списку небажаних осіб, що означає офіційну заборону на в'їзд до Польщі на 5 років. Міністр підкреслив, що будь-яке порушення польського законодавства завжди зустрічатиме сувору відсіч.

Як дізнатися чи випустять з України

Нагадаємо, для громадян України, які планують поїздку за кордон, Державна прикордонна служба запустила електронний сервіс "Особистий кабінет". Завдяки цій платформі українці можуть онлайн перевірити наявність чи відсутність тимчасових обмежень на виїзд з України.

Утім, варто враховувати, що цей сервіс допомагає дізнатися про персональні заборони (наприклад, через судові рішення чи борги), але не відображає обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку, які діють у зв'язку з воєнним станом.

Водночас у країнах Європи суттєво змінюється міграційна політика та правила перебування іноземців. Зокрема, Європейський Союз кардинально посилив підхід до міграції, внаслідок чого кількість наказів про депортацію та репатріацію шукачів притулку сягнула рекорду за останнє десятиліття.

На тлі загального зменшення кількості нових мігрантів, європейські країни видали майже півмільйона рішень про висилку, що безпосередньо впливає на загальні умови контролю за дотриманням правопорядку іноземцями на території держав ЄС.

