Невідомі дрони втретє паралізували аеропорт Ольборг у Данії

Офіційні представники аеропорту заявили, що безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом, тому будь-які спроби проникнення дронів у зону польотів сприймаються максимально серйозно.

Таким чином рейс KL1289 повернувся до Амстердама, а SK1225 з Копенгагена було скасовано.

"Ми закрили простір о 23:40. Протягом усього дня ми працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт", – пояснив черговий поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед.

У поліції Копенгагена повідомили, що отримали сотні дзвінків від місцевих жителів, які також повідомляли про помічені в небі дрони.

Черговий офіцер Єспер Франдсен наголосив, що всі сигнали перевіряють, хоча і визнає, що після гучного висвітлення в ЗМІ кількість звернень значно зросла. За його словами, свідків детально розпитують, щоб відрізнити справжній безпілотник від літака чи навіть яскравої зірки.

Правоохоронці також закликають очевидців фіксувати підозрілі об’єкти на відео й надсилати записи для подальшої перевірки.

До речі, за останній місяць це вже третій випадок, коли невідомі безпілотники стали причиною обмеження руху в аеропорту Ольборг. Влада Данії підкреслює, що веде розслідування для встановлення джерела дронів та їхніх власників.

Аеропорт Ольборг наразі відновив роботу, однак влада залишає можливість тимчасового закриття на випадок повторного порушення повітряного простору.

Експерти зазначають, що поява дронів біля цивільних аеропортів є серйозною загрозою авіаційній безпеці. Подібні випадки вже призводили до затримок рейсів та навіть аварійних ситуацій в інших країнах Європи.