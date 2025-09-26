Неизвестные дроны в третий раз парализовали аэропорт Ольборг в Дании

Аэропорт Ольборг в Дании временно закрыли вечером 25 сентября из-за очередного обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24 и датский телеканал TV 2.
Официальные представители аэропорта заявили, что безопасность пассажиров и персонала остается приоритетом, поэтому любые попытки проникновения дронов в зону полетов воспринимаются максимально серьезно.
Таким образом рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а SK1225 из Копенгагена был отменен.
"Мы закрыли пространство в 23:40. В течение всего дня мы работали там в усиленном составе, и именно наш сотрудник обратил внимание на подозрительный объект", - пояснил дежурный полиции Северной Ютландии Кристиан Тилстед.
В полиции Копенгагена сообщили, что получили сотни звонков от местных жителей, которые также сообщали о замеченных в небе дронах.
Дежурный офицер Йеспер Франдсен подчеркнул, что все сигналы проверяют, хотя и признает, что после громкого освещения в СМИ количество обращений значительно возросло. По его словам, свидетелей подробно расспрашивают, чтобы отличить настоящий беспилотник от самолета или даже яркой звезды.
Правоохранители также призывают очевидцев фиксировать подозрительные объекты на видео и присылать записи для дальнейшей проверки.
Кстати, за последний месяц это уже третий случай, когда неизвестные беспилотники стали причиной ограничения движения в аэропорту Ольборг. Власти Дании подчеркивают, что ведут расследование для установления источника дронов и их владельцев.
Аэропорт Ольборг пока возобновил работу, однако власти оставляют возможность временного закрытия на случай повторного нарушения воздушного пространства.
Эксперты отмечают, что появление дронов возле гражданских аэропортов является серьезной угрозой авиационной безопасности. Подобные случаи уже приводили к задержкам рейсов и даже аварийным ситуациям в других странах Европы.
В Дании зафиксировали серию инцидентов с дронами, которые поставили под угрозу работу ключевых аэропортов.
Впервые загадочные БпЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября,
Затем беспилотники появились 23 сентября над копенгагенским аэропортом "Каструп", из-за чего аэропорт пришлось временно закрывать.
Премьер Метте Фредериксен назвала ситуацию серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны. Она не исключила возможную причастность России к появлению беспилотников над Копенгагеном.
25 сентября аналогичный инцидент произошел в аэропорту Ольборга, а впоследствии стало известно о появлении дронов и вблизи других аэропортов - в Эсбьерге, Сендерборге и на авиабазе "Скридструп", где дислоцированы истребители F-16 и F-35. Полиция подтвердила, что речь идет не о частных или коммерческих аппаратах.
Уже 26 сентября в Евросоюзе запланировано совещание, на котором обсудят создание так называемой "стены дронов" на восточной границе ЕС для защиты от подобных угроз.