Невідомі дрони вперше долетіли до Іспанії: через безпілотник закривали аеропорт

Як пише видання, рейси з прибуття літаків були зупинені приблизно на 35 хвилин. Після проведення перевірок безпеки польоти відновили, і аеропорт запрацював у звичайному режимі.

Інцидент спричинив затримки та перенаправлення кількох літаків - загалом вісім рейсів не змогли приземлитися у Пальмі через виявлення безпілотника.

Поліція Іспанії розпочала розслідування. Правоохоронці залучили власний дрон, щоб знайти невідомий апарат, однак пошуки не дали результатів. Слідчі намагаються встановити, звідки саме у повітряний простір потрапив безпілотник і хто ним керував.