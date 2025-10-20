UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Невідомі дрони вперше долетіли до Іспанії: через безпілотник закривали аеропорт

Ілюстративне фото: в Іспанії закривали аеропорт через невідомий дрон (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на іспанські ЗМІ.

Як пише видання, рейси з прибуття літаків були зупинені приблизно на 35 хвилин. Після проведення перевірок безпеки польоти відновили, і аеропорт запрацював у звичайному режимі.

Інцидент спричинив затримки та перенаправлення кількох літаків - загалом вісім рейсів не змогли приземлитися у Пальмі через виявлення безпілотника.

Поліція Іспанії розпочала розслідування. Правоохоронці залучили власний дрон, щоб знайти невідомий апарат, однак пошуки не дали результатів. Слідчі намагаються встановити, звідки саме у повітряний простір потрапив безпілотник і хто ним керував.

Невідомі дрони в Європі

Нагадаємо, що польоти безпілотників в обмеженому повітряному просторі дедалі частіше створюють проблеми для роботи аеропортів у різних країнах світу.

Лише за останні місяці через схожі інциденти тимчасово призупиняли роботу летовищ у Дані, Норвегії, Німеччині, Румунії та інших країнах.

Так, увечері 18 жовтня аеропрот німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.

У вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.

Скільки втрачає авіаційна галузь через вторгнення дронів та чому немає швидкого рішення - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяАеропортДрони