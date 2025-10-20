Неизвестные дроны впервые долетели до Испании: из-за беспилотника закрывали аэропорт

В Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на испанские СМИ.
Как пишет издание, рейсы по прибытию самолетов были остановлены примерно на 35 минут. После проведения проверок безопасности полеты возобновили, и аэропорт заработал в обычном режиме.
Инцидент вызвал задержки и перенаправление нескольких самолетов - всего восемь рейсов не смогли приземлиться в Пальме из-за обнаружения беспилотника.
Полиция Испании начала расследование. Правоохранители привлекли собственный дрон, чтобы найти неизвестный аппарат, однако поиски не дали результатов. Следователи пытаются установить, откуда именно в воздушное пространство попал беспилотник и кто им управлял.
Напомним, что полеты беспилотников в ограниченном воздушном пространстве все чаще создают проблемы для работы аэропортов в разных странах мира.
Только за последние месяцы из-за подобных инцидентов временно приостанавливали работу аэропортов в Дании, Норвегии, Германии, Румынии и других странах.
Так, вечером 18 октября аэропрот немецкого города Мюнхен снова был временно закрыт после сообщений о неизвестных дронах.
В сентябре 14 европейских аэропортов временно приостановили работу из-за вторжения неизвестных беспилотников. Это рекордный показатель за один месяц.
Сколько теряет авиационная отрасль из-за вторжения дронов и почему нет быстрого решения - в материале РБК-Украина.