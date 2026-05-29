Происшествия

Неизвестные дроны ударили по Волгограду: предварительно, горит стратегический НПЗ

03:11 29.05.2026 Пт
В Сеть слили много видео, на которых слышен гул дронов, хлопки, заметно пламя и дым
Юлия Маловичко
Фото: МЧС России (Getty Images)
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Волгограднефтепереработка" скорее всего поражен после атаки неизвестных дронов на Волгоград ночью 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

Кадры, демонстрирующие дроновую атаку на Волгоград, начали появляться в Сети после полуночи. Сначала россияне снимали просто полет беспилотников, а дальше уже начали появляться видео с хлопками и пожаром.

Как сообщили OSINT-каналы, якобы дроны попали в НПЗ Волгограда - на снимках заметно масштабный пожар и дым. Речь идет о заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в структуру "Лукойл" и имеет стратегическое значение для топливного рынка РФ.

Завод перерабатывает десятки миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения российской армии и военной логистики.

Из-за своего значения для энергетики и оборонного сектора РФ объект неоднократно упоминался среди потенциальных целей атак дронов.

Как известно, атаки украинских беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру России превратились в системную кампанию, направленную против основы экономики страны-агрессора. Потери РФ от этих ударов уже достигли около 100 миллиардов долларов.

В то же время РФ угрожает систематическими ударами по Киеву, связывая это с ударами украинских дронов по нефтяной просмилсовости агрессора.

Волгоград НПЗ Атака дронов
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
