Невідомі дрони скоїли переполох на авіабазі США у Британії: що відомо

На авіабазі Лейкенхіт, яка належить Королівським військово-повітряним силам Британії, американських військових попросили перейти в укриття через підозрілу активність невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Інцидент стався на тлі посилення заходів безпеки на військових об'єктах США у Британії.

За інформацією видання, персонал авіабази отримав попередження з вимогою залишатися в укриттях. У повідомленні, позначеному як "REAL WORLD", військовим рекомендували знайти найближче спеціально обладнане приміщення для укриття.

Військово-повітряні сили США підтвердили, що їхні підрозділи безпеки відреагували на повідомлення про підозрілу активність безпілотників над авіабазою.

"Цього вечора співробітники сил безпеки ВПС США відреагували на підозрілу несанкціоновану активність безпілотників над авіабазою RAF Lakenheath. Жоден персонал, літак чи об'єкт інфраструктури не постраждав", - заявив представник американських ВПС.

Він також наголосив, що американська сторона продовжує тісно співпрацювати з британськими партнерами для гарантування безпеки військовослужбовців, цивільного персоналу та їхніх родин.

Місцевий депутат Нік Тімоті повідомив у соцмережах, що зв'язався з відповідними органами. За його словами, загрози для населення немає, а інцидент уже врегульовано.

Що відомо про попередні інциденти на військових базах США

Випадок із безпілотниками стався після низки інших інцидентів на американських військових об'єктах у Великій Британії.

Зокрема, у понеділок, 9 листопада, американські військові перемістили понад десяток літаків з авіабази RAF Mildenhall у графстві Саффолк. Це сталося на тлі повідомлень про загрозу безпеці, яка, за даними ЗМІ, могла бути пов'язана з Іраном.

Частину літаків, зокрема, перекинули на RAF Lakenheath.

Крім того, минулого місяця США вивели свої бомбардувальники з третьої британської бази - RAF Fairford- і повернули їх до Сполучених Штатів. Це сталося після погроз, які також пов'язували з Іраном.

Таким чином, новий інцидент із безпілотниками стався на тлі підвищеної уваги до безпеки американських військових об'єктів на британській території.