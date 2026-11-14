Неизвестные дроны совершили переполох на авиабазе США в Британии: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел на фоне ужесточения мер безопасности на военных объектах США в Британии.

По информации издания, персонал авиабазы получил предупреждение с требованием оставаться в укрытиях. В сообщении, обозначенном как "REAL WORLD", военным рекомендовали найти ближайшее специально оборудованное помещение для укрытия.

Военно-воздушные силы США подтвердили, что их подразделения безопасности отреагировали на сообщения о подозрительной активности беспилотников над авиабазой.

"В этот вечер сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную несанкционированную активность беспилотников над авиабазой RAF Lakenheath. Ни один персонал, самолет или объект инфраструктуры не пострадал", - заявил представитель американских ВВС.

Он также подчеркнул, что американская сторона продолжает тесно сотрудничать с британскими партнерами по обеспечению безопасности военнослужащих, гражданского персонала и их семей.

Местный депутат Ник Тимоти сообщил в соцсетях, что связался с соответствующими органами. По его словам, угрозы для населения нет, а инцидент уже урегулирован.

Что известно о предыдущих инцидентах на военных базах США

Случай с беспилотниками произошел после ряда других инцидентов на американских военных объектах в Великобритании.

В частности, в понедельник, 9 ноября, американские военные переместили более десятка самолетов с авиабазы RAF Mildenhall в графстве Саффолк. Это произошло на фоне сообщений об угрозе безопасности, которая, по данным СМИ, могла быть связана с Ираном.

Часть самолетов, в частности, была переброшена на RAF Lakenheath.

Кроме того, в прошлом месяце США вывели свои бомбардировщики с третьей британской базы – RAF Fairford- и вернули их в Соединенные Штаты. Это произошло после угроз, которые тоже связывали с Ираном.

Таким образом, новый инцидент с беспилотниками произошел на фоне повышенного внимания безопасности американских военных объектов на британской территории.