Невідомі дрони у Самарі: мешканці чують вибухи, аеропорт обмежив рух літаків

Атаки на НПЗ у різних регіонах РФ

Як писало РБК-Україна, попередня атака на Новокуйбишевській НПЗ була 28 серпня. Там вирувала масштабна пожежа.

Найпотужніша ж атака на цей об'єкт відбулась 10 березня 2025 року, яка призвела до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу.

Також 4 листопада в Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ - зупинили свою роботу.

А в ніч на 3 листопада Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод. Було зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тон. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.