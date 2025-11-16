Неизвестные дроны в Самаре: жители слышат взрывы, аэропорт ограничил движение самолетов

Атаки на НПЗ в разных регионах РФ

Как писало РБК-Украина, предыдущая атака на Новокуйбышевский НПЗ была 28 августа. Там бушевал масштабный пожар.

Самая же мощная атака на этот объект состоялась 10 марта 2025 года, которая привела к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти - КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки.

Также 4 ноября в России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ - остановили свою работу.

А в ночь на 3 ноября Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.