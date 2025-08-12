Невідомі дрони атакують Татарстан: у Альметьєвську оголошено тривогу

У небі над Татарстаном зафіксували чотири безпілотні літальні апарати. У містах лунала тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За інфрмацією російських ЗМІ, жителі міста Альметьєвськ повідомляють про проліт невідомих безпілотників та сирени повітряної тривоги.

Наразі в місті зберігається загроза атаки БПЛА, хоча згодом у Альметьевську сигнал тривоги було скасовано. Місцеві також повідомляють, що з міста виїхали пожежні машини з увімкненими сиренами.

Повітряна тривога лунає також у Казані, Нижньокамську, Єлабузі та Набережних Челнах.

Крім того, в Удмуртії також оголошено про підвищену небезпеку через можливі атаки безпілотників.

За інформацією, через загрозу атаки Росавіація ввела тимчасові обмеження у роботі аеропортів Казані та Нижньокамська.