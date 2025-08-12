Невідомі дрони атакують Татарстан: у Альметьєвську оголошено тривогу
У небі над Татарстаном зафіксували чотири безпілотні літальні апарати. У містах лунала тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
За інфрмацією російських ЗМІ, жителі міста Альметьєвськ повідомляють про проліт невідомих безпілотників та сирени повітряної тривоги.
Наразі в місті зберігається загроза атаки БПЛА, хоча згодом у Альметьевську сигнал тривоги було скасовано. Місцеві також повідомляють, що з міста виїхали пожежні машини з увімкненими сиренами.
Повітряна тривога лунає також у Казані, Нижньокамську, Єлабузі та Набережних Челнах.
Крім того, в Удмуртії також оголошено про підвищену небезпеку через можливі атаки безпілотників.
За інформацією, через загрозу атаки Росавіація ввела тимчасові обмеження у роботі аеропортів Казані та Нижньокамська.
Атака дронів по РФ
Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня Росія теж піддавалася атаці невідомих дронів. Зокрема, в Липецьку, Рязані, Пензі, Самарській області і не тільки. Повідомлялося про пожежі.
Зранку очільник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що в російський Пензі було атаковано два важливих оборонних підприємства. Йшлося про "Радіозавод" і завод "Електроприлад".
Крім того, пізніше того ж дня в СБУ повідомили, що їхні дрони минулої ночі атакували аеродром "Приморсько-Ахтирськ" у Росії. Зокрема, з цього об'єкта росіяни випускають "Шахеди" по Україні.