Неизвестные дроны атакуют Татарстан: в Альметьевске объявлена тревога

В небе над Татарстаном зафиксировали четыре беспилотных летательных аппарата. В городах звучала тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

По информации российских СМИ, жители города Альметьевск сообщают о пролете неизвестных беспилотников и сирены воздушной тревоги.

Сейчас в городе сохраняется угроза атаки БПЛА, хотя впоследствии в Альметьевске сигнал тревоги был отменен. Местные также сообщают, что из города выехали пожарные машины с включенными сиренами.

Воздушная тревога звучит также в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

Кроме того, в Удмуртии также объявлено о повышенной опасности из-за возможных атак беспилотников.

По информации, из-за угрозы атаки Росавиация ввела временные ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска.