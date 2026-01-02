Невідомі дрони атакують Самарську область РФ: під ударом можуть бути два НПЗ

У ніч на 2 січня Самарська область Росії зазнає атак невідомих дронів. Під ударом можуть бути два НПЗ, а самому обласному центрі вже виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з місцевих пабліків, небезпеку атаки дронами в регіоні було оголошено відразу з настанням нової доби (за київським часом).
У місцевих чатах росіяни з різних міст області скаржилися на звуки безпілотників і гучні вибухи. Це відбувалося в період з 00:00 аж до моменту публікації новини.
Паралельно пабліки, які часто відстежують атаки, підтвердили, що невідомі дрони атакують Самарську область. Також вони припустили, що безпілотники, ймовірно, націлені на два нафтопереробні заводи - Новокуйбишевський і Куйбишевський. Судячи з опублікованого відео, в області щось загорілося після атаки. Чи горить це НПЗ - поки неясно.
Трохи пізніше, ближче до першої години ночі, у мережі з'явилися кадри із Самари. На відео чітко видно пожежу. Але що саме горить - поки що невідомо.
Також зазначимо, що на момент публікації новини офіційних коментарів місцевої влади поки що не було.
Нагадаємо, 28 серпня 2025 року невідомі дрони вже атакували Куйбишевський НПЗ. Місцеві пабліки писали, що об'єкт був атакований щонайменше 29 дронами.
Трохи згодом російські пабліки написали, що підприємство повністю зупинило свою роботу. Зупинку об'єкта підтвердив також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Крім того, 16 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські підрозділи вразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. Як відомо, це один із найбільших російських НПЗ із річною переробкою майже 9 млн тонн нафти.