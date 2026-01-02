Неизвестные дроны атакуют Самарскую область РФ: под ударом могут быть два НПЗ

Судя по местным пабликам, опасность атаки дронами в регионе была объявлена сразу с наступлением новых суток (по киевскому времени).

В местных чатах россияне из разных городов области жаловались на звуки беспилотников и громкие взрывы. Это происходило в период с 00:00 вплоть до момента публикации новости.

Параллельно паблики, которые зачастую отслеживают атаки, подтвердили, что неизвестные дроны атакуют Самарскую область. Также они предположили, что беспилотники, вероятно, нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский. Судя по опубликованному видео, в области что-то загорелось после атаки. Горит ли это НПЗ - пока неясно.

Чуть позже, ближе к часу ночи, в сети появились кадры из Самары. На видео четко виден пожар. Но что именно горит - пока неизвестно.

Также отметим, что на момент публикации новости официальных комментариев местных властей пока не было.