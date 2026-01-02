Неизвестные дроны атакуют Самарскую область РФ: под ударом могут быть два НПЗ

В ночь на 2 января Самарская область России подвергается атакам неизвестных дронов. Под ударом могут быть два НПЗ, а самом областном центре уже возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по местным пабликам, опасность атаки дронами в регионе была объявлена сразу с наступлением новых суток (по киевскому времени).
В местных чатах россияне из разных городов области жаловались на звуки беспилотников и громкие взрывы. Это происходило в период с 00:00 вплоть до момента публикации новости.
Параллельно паблики, которые зачастую отслеживают атаки, подтвердили, что неизвестные дроны атакуют Самарскую область. Также они предположили, что беспилотники, вероятно, нацелены на два нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский и Куйбышевский. Судя по опубликованному видео, в области что-то загорелось после атаки. Горит ли это НПЗ - пока неясно.
Чуть позже, ближе к часу ночи, в сети появились кадры из Самары. На видео четко виден пожар. Но что именно горит - пока неизвестно.
Также отметим, что на момент публикации новости официальных комментариев местных властей пока не было.
Напомним, 28 августа 2025 года неизвестные дроны уже атаковали Куйбышевский НПЗ. Местные паблики писали, что объект был атакован минимум 29 дронами.
Чуть позже российские паблики написали, что предприятие полностью остановило свою работу. Остановку объекта подтвердил также руководитель Центре противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Кроме того, 16 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Как известно, это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.