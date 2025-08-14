UA

Невідомі дрони атакують Росію: у Волгограді загорівся НПЗ

Ілюстративне фото: невідомі безпілотники вдарили по НПЗ у Волгограді (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Росії невідомі дрони масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків, на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та російські пабліки.

За словами Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

Як розповіли очевидці Telegram-каналу SHOT, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про декілька влучань у НПЗ компанії "Лукойл".

Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" - його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.

Атаки дронів на Краснодарський край

Нагадаємо, дрони атакують НПЗ у Волгограді другу ніч поспіль - в ніч на середу, 13 серпня, в районі підприємства також чули вибухи під час нальоту безпілотників.

Крім того, в ніч на 13 серпня невідомі дрони вдарили по нафтопереробному заводу "Слов'янськ ЕКО" у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край). Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

В ніч 7 серпня безпілотники вдарили по залізничній станції у місті Суровикине Волгоградської області.

А вночі 4 серпня невідомі дрони пошкодили залізничну станцію "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області.

