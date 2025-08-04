Над Волгоградом чути вибухи: атака дронів спричинила пожежу на станції "Арчеда"

У ніч проти 4 серпня Волгоградську область Росії атакували невідомі БПЛА. Під удар потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Жителі Волгоградської області повідомляють в місцевих Telegram-каналах про роботу протиповітряної оборони.

Над містами Михайлівка та Фролово було чути кілька вибухів.

Місцеві жителі Фролова також повідомляють про пожежу на залізничній станції. Ймовірно йдеться про залізничну станцію "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області Росії.

Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій.

На цей момент офіційної інформації від влади про масштаби пошкоджень та втрати серед техніки чи особового складу немає. Відомо лише, що пожежа на станції "Арчеда" триває.

Атаки дронів на Волгоградську область

Зазначимо, що це не перша атака невідомих дронів на Волгоградську область.

Наприклад, у ніч на неділю, 27 липня, безпілотник вдарив по електропідстанції в Жовтневому районі, яка забезпечує електроживлення залізничних колій. Місцевий губернатор Андрій Бочаров підтвердив тоді інцидент, додавши, що протиповітряна оборона спрацювала нормально.

Через пошкодження електропостачання поїзди затримувались, повідомляла Південна транспортна прокуратура. Крім того, через атаку у регіоні тимчасово закривали повітряний простір, що призвело до затримок рейсів у волгоградському аеропорту.