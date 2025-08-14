Неизвестные дроны атакуют Россию: в Волгограде загорелся НПЗ

По словам Бочарова, в результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

Как рассказали очевидцы Telegram-канала SHOT, взрывы начали раздаваться после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.

Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, после падения обломков одного из сбитых дронов, в одном из районов у жителей началось возгорание с задымлением.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает о нескольких попаданиях в НПЗ компании "Лукойл".

Около 23:29 в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер" - его временно закрыли для приема и отправки рейсов.