Неизвестные дроны атакуют Россию: в Волгограде загорелся НПЗ

В России неизвестные дроны массированно атакуют Волгоградскую область. В результате падения обломков, на местном нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и российские паблики.
По словам Бочарова, в результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
"Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.
Как рассказали очевидцы Telegram-канала SHOT, взрывы начали раздаваться после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.
Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, после падения обломков одного из сбитых дронов, в одном из районов у жителей началось возгорание с задымлением.
Telegram-канал Exilenova+ сообщает о нескольких попаданиях в НПЗ компании "Лукойл".
Около 23:29 в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер" - его временно закрыли для приема и отправки рейсов.
Напомним, дроны атакуют НПЗ в Волгограде вторую ночь подряд - в ночь на среду, 13 августа, в районе предприятия также слышали взрывы во время налета беспилотников.
Кроме того, в ночь на 13 августа неизвестные дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). В результате обстрела загорелся автомобиль.
В ночь 7 августа беспилотники ударили по железнодорожной станции в городе Суровикино Волгоградской области.
А ночью 4 августа неизвестные дроны повредили железнодорожную станцию "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области.