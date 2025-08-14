RU

Неизвестные дроны атакуют Россию: в Волгограде загорелся НПЗ

Иллюстративное фото: неизвестные беспилотники ударили по НПЗ в Волгограде (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В России неизвестные дроны массированно атакуют Волгоградскую область. В результате падения обломков, на местном нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и российские паблики.

По словам Бочарова, в результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на предприятии "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет", - отметил он.

Как рассказали очевидцы Telegram-канала SHOT, взрывы начали раздаваться после 02:30, особенно громко было в Красноармейском районе города.

Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, после падения обломков одного из сбитых дронов, в одном из районов у жителей началось возгорание с задымлением.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает о нескольких попаданиях в НПЗ компании "Лукойл".

Около 23:29 в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер" - его временно закрыли для приема и отправки рейсов.

Атаки дронов на Краснодарский край

Напомним, дроны атакуют НПЗ в Волгограде вторую ночь подряд - в ночь на среду, 13 августа, в районе предприятия также слышали взрывы во время налета беспилотников.

Кроме того, в ночь на 13 августа неизвестные дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). В результате обстрела загорелся автомобиль.

В ночь 7 августа беспилотники ударили по железнодорожной станции в городе Суровикино Волгоградской области.

А ночью 4 августа неизвестные дроны повредили железнодорожную станцию "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области.

