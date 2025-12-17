Невідомі дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані: у районі НПЗ пожежа

Приблизно о 01:23 у пабліках почали писати, що в Слов'янському районі Краснодарського краю, починаючи з 00:45 регулярно було чути вибухи.

Крім того, підписники SHOT розповіли, що в одному з міст після цих вибухів видно пожежу. Паралельно в соцмережах з'явилися відео, на яких, як стверджується, невідомі дрони атакують НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. На кадрах також видно заграву від пожежі.

Приблизно за півтори години до цього, російські пабліки написали про вибухи в Саратові, Енгельсі та передмісті Єйську. Що було атаковано в цих містах - поки невідомо.

Офіційних коментарів щодо жодного з цих випадків поки що не було.