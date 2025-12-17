UA

Невідомі дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані: у районі НПЗ пожежа

Фото: офіційних коментарів поки що не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 17 грудня невідомі дрони знову атакують Росію. Під ударом опинилися кілька населених пунктів, серед них - Слов'янськ-на-Кубані, де, ймовірно, горить НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Приблизно о 01:23 у пабліках почали писати, що в Слов'янському районі Краснодарського краю, починаючи з 00:45 регулярно було чути вибухи.

Крім того, підписники SHOT розповіли, що в одному з міст після цих вибухів видно пожежу. Паралельно в соцмережах з'явилися відео, на яких, як стверджується, невідомі дрони атакують НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. На кадрах також видно заграву від пожежі.

 

Приблизно за півтори години до цього, російські пабліки написали про вибухи в Саратові, Енгельсі та передмісті Єйську. Що було атаковано в цих містах - поки невідомо.

 

Офіційних коментарів щодо жодного з цих випадків поки що не було.

Поразка НПЗ Росії

Нагадаємо, 14 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони вразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську і низку військових об'єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, за кілька днів до цього, 12 грудня, у Генштабі повідомили, що Сили оборони України вразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Крім того, було завдано ударів по складу боєприпасів і місцях зосередження окупантів у Донецькій області.

