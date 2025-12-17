Неизвестные дроны атаковали Славянск-на-Кубани: в районе НПЗ пожар

Примерно в 01:23 в пабликах стали писать, что в Славянском районе Краснодарского начиная с 00:45 регулярно было слышно взрывы.

Кроме того, подписчики SHOT рассказали, что в одном из городов после этих взрывов виден пожар. Параллельно в соцсетях появились видео, на которых как утверждается, неизвестные дроны атакуют НПЗ в Славянске-на-Кубани. На кадрах также видно зарево от пожара.

Примерно за полтора часа до этого, российские паблики написали про взрывы в Саратове, Энгельсе и пригороде Ейске. Что было атаковано в этих городах - пока неизвестно.

Официальных комментариев ни по одному из этих случаев пока не было.