Неизвестные дроны атаковали Славянск-на-Кубани: в районе НПЗ пожар

Фото: официальных комментариев пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 17 декабря неизвестные дроны вновь атакуют Россию. Под ударом оказались несколько населенных пунктов, среди них - Славянск-на-Кубани, где, вероятно, горит НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 01:23 в пабликах стали писать, что в Славянском районе Краснодарского начиная с 00:45 регулярно было слышно взрывы.

Кроме того, подписчики SHOT рассказали, что в одном из городов после этих взрывов виден пожар. Параллельно в соцсетях появились видео, на которых как утверждается, неизвестные дроны атакуют НПЗ в Славянске-на-Кубани. На кадрах также видно зарево от пожара.

 

Примерно за полтора часа до этого, российские паблики написали про взрывы в Саратове, Энгельсе и пригороде Ейске. Что было атаковано в этих городах - пока неизвестно.

 

Официальных комментариев ни по одному из этих случаев пока не было.

Поражение НПЗ России

Напомним, 14 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, за пару дней до этого, 12 декабря, в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины поразили НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Кроме того, были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.

