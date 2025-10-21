Неизвестные дроны атаковали Ростовскую область, повреждены дома и автомобили

Неизвестные дроны атакуют Ростовскую область (РФ). В Батайске и Ростове-на-Дону обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики и губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По словам местных жителей, в городе прогремели около десятка мощных взрывов, после чего в одном из районов в небе было видно задымление.

Обломки одного из дронов упали рядом с жилым домом, повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Минобороны РФ, над регионом за последний час сбили 10 беспилотников.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в Батайске во многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах.

"Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения", - написал он.

Также Слюсарь сообщил о падении обломков БпЛА во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали.

Очевидцы также поделились кадрами разрушений после атаки дронов.

Осколки одного из уничтоженных беспилотников повредили жилую многоэтажку в Батайске.

По словам местных жителей, повреждена обшивка здания, выбиты десятки стекол на верхних этажах, есть выпавшие оконные рамы.

Фото: Telegram-канал SHOT (https://t.me/shot_shot/88116)

В Ростове повреждены дома

Серия взрывов прогремела также в Ростове-на-Дону, после чего очевидцы сообщили о столбе дыма на востоке города.

В городе из-за падения БпЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель.

"Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в больнице. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему", - сообщил губернатор Слюсарь.

Также на хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выехали дежурные службы.

Кроме того, о звуках пролета БпЛА и взрывах сообщают жители Миллеровского и Неклиновского районов. Предварительно, были сбиты еще несколько дронов.