Невідомі дрони атакували Орел: жителі повідомляють про численні вибухи та роботу ППО

В Орлі нічна атака невідомих дронів спричинила численні вибухи, пожежі та роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
У ніч на 29 серпня на Орлі сталося масоване влучання невідомих дронів, що спричинило серію вибухів і пожеж у різних районах міста.
За словами очевидців, перші звуки вибухів пролунали близько півночі, і протягом кількох хвилин їх кількість сягнула близько 15.
Внаслідок падіння уламків одного з дронів пошкоджено житловий будинок - вибито кілька вікон, частина мешканців тимчасово евакуйована.
В одному з районів міста спостерігається загоряння, під час ліквідації якого працюють місцеві пожежні та аварійні служби.
Зазначимо, що місто Орел, розташоване на південному заході Росії, є важливим економічним та військовим центром.
Наприклад, у околицях Орла розташована військова база Цимбулова, яка є головним центром у Росії для запуску іранських дронів Shahed. Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.
Крім того, місто має нафтобази та енергетичні об'єкти, які забезпечують постачання палива та енергії для центральних регіонів Росії.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня Росія випустила по Україні понад 600 дронів і ракет.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці України.
Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.