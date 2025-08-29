RU

Неизвестные дроны атаковали Орел: жители сообщают о многочисленных взрывах и работе ПВО

Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Орле ночная атака неизвестных дронов вызвала многочисленные взрывы, пожары и работу ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В ночь на 29 августа в Орле произошло массированное попадание неизвестных дронов, что вызвало серию взрывов и пожаров в разных районах города.

По словам очевидцев, первые звуки взрывов раздались около полуночи, и в течение нескольких минут их количество достигло около 15.

В результате падения обломков одного из дронов поврежден жилой дом - выбито несколько окон, часть жителей временно эвакуирована.

В одном из районов города наблюдается возгорание, при ликвидации которого работают местные пожарные и аварийные службы.

О том, как отработали ПВО, официальной информации от городской администрации или силовых ведомств пока не поступало.

Отметим, что город Орел, расположенный на юго-западе России, является важным экономическим и военным центром.

Например, в окрестностях Орла расположена военная база Цымбулова, которая является главным центром в России для запуска иранских дронов Shahed. Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Кроме того, город имеет нефтебазы и энергетические объекты, которые обеспечивают поставки топлива и энергии для центральных регионов России.

 

Напомним, в ночь на 28 августа Россия выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы Украины.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

