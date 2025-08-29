Невідомі дрони атакували Орел: жителі повідомляють про численні вибухи та роботу ППО

В Орлі нічна атака невідомих дронів спричинила численні вибухи, пожежі та роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У ніч на 29 серпня на Орлі сталося масоване влучання невідомих дронів, що спричинило серію вибухів і пожеж у різних районах міста.

За словами очевидців, перші звуки вибухів пролунали близько півночі, і протягом кількох хвилин їх кількість сягнула близько 15.

Внаслідок падіння уламків одного з дронів пошкоджено житловий будинок - вибито кілька вікон, частина мешканців тимчасово евакуйована.

В одному з районів міста спостерігається загоряння, під час ліквідації якого працюють місцеві пожежні та аварійні служби.

Про те, як відпрацювали ППО, офіційної інформації від міської адміністрації або силових відомств наразі не надходило.

Зазначимо, що місто Орел, розташоване на південному заході Росії, є важливим економічним та військовим центром.

Наприклад, у околицях Орла розташована військова база Цимбулова, яка є головним центром у Росії для запуску іранських дронів Shahed. Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги довжиною 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Крім того, місто має нафтобази та енергетичні об'єкти, які забезпечують постачання палива та енергії для центральних регіонів Росії.