ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Неизвестные дроны атаковали Орел: жители сообщают о многочисленных взрывах и работе ПВО

Россия, Пятница 29 августа 2025 01:49
UA EN RU
Неизвестные дроны атаковали Орел: жители сообщают о многочисленных взрывах и работе ПВО Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Орле ночная атака неизвестных дронов вызвала многочисленные взрывы, пожары и работу ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В ночь на 29 августа в Орле произошло массированное попадание неизвестных дронов, что вызвало серию взрывов и пожаров в разных районах города.

По словам очевидцев, первые звуки взрывов раздались около полуночи, и в течение нескольких минут их количество достигло около 15.

В результате падения обломков одного из дронов поврежден жилой дом - выбито несколько окон, часть жителей временно эвакуирована.

В одном из районов города наблюдается возгорание, при ликвидации которого работают местные пожарные и аварийные службы.

Неизвестные дроны атаковали Орел: жители сообщают о многочисленных взрывах и работе ПВО О том, как отработали ПВО, официальной информации от городской администрации или силовых ведомств пока не поступало.

Отметим, что город Орел, расположенный на юго-западе России, является важным экономическим и военным центром.

Например, в окрестностях Орла расположена военная база Цымбулова, которая является главным центром в России для запуска иранских дронов Shahed. Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Кроме того, город имеет нефтебазы и энергетические объекты, которые обеспечивают поставки топлива и энергии для центральных регионов России.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы Украины.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы