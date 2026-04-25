Невідомі дрони атакували нафтооб'єкт "Дружби" під Мічурінськом

Нагадаємо, що українські Сили оборони системно атакують російську нафтову інфраструктуру. Наприкінці березня - на початку квітня 2026 року дрони уразили НПЗ у Кірішах, Ярославлі, Саратові, Уфі, Новокуйбишевську, а також термінали в Приморську, Усть-Лузі та Туапсе.

21 квітня безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара", пошкодивши п’ять резервуарів з нафтою. У ніч на 22 квітня дрони атакували Сизранський НПЗ.

Триває пожежа на НПЗ у Туапсе (п’ята доба). Також нещодавно було уражено ЛПДС "Нікольське" в Тамбовській області.