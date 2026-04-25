Неизвестные дроны атаковали нефтеобъект "Дружбы" под Мичуринском

Напомним, что украинские Силы обороны системно атакуют российскую нефтяную инфраструктуру. В конце марта - начале апреля 2026 года дроны поразили НПЗ в Киришах, Ярославле, Саратове, Уфе, Новокуйбышевске, а также терминалы в Приморске, Усть-Луге и Туапсе.

21 апреля беспилотники СБУ атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара", повредив пять резервуаров с нефтью. В ночь на 22 апреля дроны атаковали Сызранский НПЗ.

Продолжается пожар на НПЗ в Туапсе (пятые сутки). Также недавно было поражено ЛПДС "Никольское" в Тамбовской области.