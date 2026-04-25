Невідомі дрони атакували нафтооб'єкт "Дружби" під Мічурінськом

У Тамбовській області Росії в ніч на 26 квітня зафіксовано активність невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-аналітики.

Станція виконує функції перекачування та диспетчерського контролю потоків, отримуючи продукт із суміжних ЛПДС і НПЗ Центральної Росії через систему "Дружба", після чого розподіляє його по магістралях у напрямку внутрішнього ринку РФ та експортних маршрутів через Білорусь.

У цьому районі розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольське" (ЛПДС) – об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів.

Офіційної інформації про причини загорання та можливі руйнування наразі немає.

За даними місцевих жителів, над Мічурінському чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. За межами міста виникла пожежа.

Нагадаємо, що українські Сили оборони системно атакують російську нафтову інфраструктуру. Наприкінці березня - на початку квітня 2026 року дрони уразили НПЗ у Кірішах, Ярославлі, Саратові, Уфі, Новокуйбишевську, а також термінали в Приморську, Усть-Лузі та Туапсе.

21 квітня безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара", пошкодивши п’ять резервуарів з нафтою. У ніч на 22 квітня дрони атакували Сизранський НПЗ.

Триває пожежа на НПЗ у Туапсе (п’ята доба). Також нещодавно було уражено ЛПДС "Нікольське" в Тамбовській області.