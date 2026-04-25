Невідомі дрони атакували нафтооб'єкт "Дружби" під Мічурінськом
У Тамбовській області Росії в ніч на 26 квітня зафіксовано активність невідомих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-аналітики.
Перебіг подій
За даними місцевих жителів, над Мічурінському чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. За межами міста виникла пожежа.
Офіційної інформації про причини загорання та можливі руйнування наразі немає.
Об’єкт атаки
У цьому районі розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольське" (ЛПДС) – об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів.
Станція виконує функції перекачування та диспетчерського контролю потоків, отримуючи продукт із суміжних ЛПДС і НПЗ Центральної Росії через систему "Дружба", після чого розподіляє його по магістралях у напрямку внутрішнього ринку РФ та експортних маршрутів через Білорусь.
Нагадаємо, що українські Сили оборони системно атакують російську нафтову інфраструктуру. Наприкінці березня - на початку квітня 2026 року дрони уразили НПЗ у Кірішах, Ярославлі, Саратові, Уфі, Новокуйбишевську, а також термінали в Приморську, Усть-Лузі та Туапсе.
21 квітня безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара", пошкодивши п’ять резервуарів з нафтою. У ніч на 22 квітня дрони атакували Сизранський НПЗ.
Триває пожежа на НПЗ у Туапсе (п’ята доба). Також нещодавно було уражено ЛПДС "Нікольське" в Тамбовській області.