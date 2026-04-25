Невідомі дрони атакували нафтооб'єкт "Дружби" під Мічурінськом

23:52 25.04.2026 Сб
2 хв
Як атака на ЛПДС вплине на експорт нафти РФ?
aimg Катерина Коваль
Невідомі дрони атакували нафтооб'єкт "Дружби" під Мічурінськом Фото: деталі наслідків поки невідомі (Getty Images)

У Тамбовській області Росії в ніч на 26 квітня зафіксовано активність невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-аналітики.

Читайте також: Через дрони ЗСУ Кремль втрачає сотні тисяч барелів нафти щодня, - ЗМІ

Перебіг подій

За даними місцевих жителів, над Мічурінському чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. За межами міста виникла пожежа.

Офіційної інформації про причини загорання та можливі руйнування наразі немає.

Об’єкт атаки

У цьому районі розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольське" (ЛПДС) – об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів.

Станція виконує функції перекачування та диспетчерського контролю потоків, отримуючи продукт із суміжних ЛПДС і НПЗ Центральної Росії через систему "Дружба", після чого розподіляє його по магістралях у напрямку внутрішнього ринку РФ та експортних маршрутів через Білорусь.

Нагадаємо, що українські Сили оборони системно атакують російську нафтову інфраструктуру. Наприкінці березня - на початку квітня 2026 року дрони уразили НПЗ у Кірішах, Ярославлі, Саратові, Уфі, Новокуйбишевську, а також термінали в Приморську, Усть-Лузі та Туапсе.

21 квітня безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара", пошкодивши п’ять резервуарів з нафтою. У ніч на 22 квітня дрони атакували Сизранський НПЗ.

Триває пожежа на НПЗ у Туапсе (п’ята доба). Також нещодавно було уражено ЛПДС "Нікольське" в Тамбовській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Дрони
Новини
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським