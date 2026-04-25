Неизвестные дроны атаковали нефтеобъект "Дружбы" под Мичуринском

23:52 25.04.2026 Сб
Как атака на ЛПДС повлияет на экспорт нефти РФ?
aimg Екатерина Коваль
Неизвестные дроны атаковали нефтеобъект "Дружбы" под Мичуринском

В Тамбовской области России в ночь на 26 апреля зафиксирована активность неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-аналитики.

Читайте также: Из-за дронов ВСУ Кремль теряет сотни тысяч баррелей нефти ежедневно, - СМИ

Ход событий

По данным местных жителей, над Мичуринском слышали взрывы, работала противовоздушная оборона. За пределами города возник пожар.

Официальной информации о причинах возгорания и возможных разрушениях пока нет.

Объект атаки

В этом районе расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Никольское" (ЛПДС) - объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

Станция выполняет функции перекачки и диспетчерского контроля потоков, получая продукт из смежных ЛПДС и НПЗ Центральной России через систему "Дружба", после чего распределяет его по магистралям в направлении внутреннего рынка РФ и экспортных маршрутов через Беларусь.

Напомним, что украинские Силы обороны системно атакуют российскую нефтяную инфраструктуру. В конце марта - начале апреля 2026 года дроны поразили НПЗ в Киришах, Ярославле, Саратове, Уфе, Новокуйбышевске, а также терминалы в Приморске, Усть-Луге и Туапсе.

21 апреля беспилотники СБУ атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара", повредив пять резервуаров с нефтью. В ночь на 22 апреля дроны атаковали Сызранский НПЗ.

Продолжается пожар на НПЗ в Туапсе (пятые сутки). Также недавно было поражено ЛПДС "Никольское" в Тамбовской области.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским