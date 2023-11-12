Невеликі дощі вночі та пориви вітру на сході, а також півночі: погода на завтра

Завтра, 13 листопада, вночі в південно-східній частині України очікуються дощі. Зокрема можливі пориви вітру на півночі й сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі в північно-східній частині невеликий дощ", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +6 до +8 вдень;

на півночі коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +6 до +9 вдень;

на півдні коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +10 до +14 вдень;

на сході коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +7 до +10 вдень. Фото: погода на 13 листопада (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +1 - +6 й вдень +4 - +9, а в Києві - вночі +4 - +6 й вдень +7 - +9,