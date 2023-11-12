В Києві попередили про негоду, у деяких районах підтоплення
У Києві, сьогодні, 12 листопада, внаслідок негоди підтопленні деякі райони столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
В Києві спостерігається місцями значний дощ та пориви вітру.
Через ускладнення погодних умов сталось підтоплення в деяких районах міста, а саме:
- у Деснянському районі - на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано).
- у Дарницькому районі на вулицях - Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації)
- у Святошинському районі - по вулиці Стеценка (ліквідовується).
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
"Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", - пише пресслужба.
Зокрема через негоду у Києві в посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідовуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення.
Яких правил важливо дотримуватись у разі негоди:
- зачиніть вікна в будинку, приберіть з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- тримайтесь якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач;
- у разі сильного вітру сховайтесь в приміщенні або природному укритті;
- уникайте перебування поблизу дерев й не паркуйте поруч з ними транспорт.
Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:
- "Київзеленбуд" - 0442724018;
- гаряча лінія рятувальників - 101 або 0444303713;
- У разі травмування телефонуйте за номером 103.
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