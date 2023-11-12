Небольшие дожди ночью и порывы ветра на востоке, а также севера: погода на завтра.

Сегодня, 13 ноября, ночью в юго-восточной части Украины ожидаются дожди. В частности, возможны порывы ветра на севере и востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Температура в области ночью +1 - +6 и днем +4 - +9, а в Киеве - ночью +4 - +6 и днем +7 - +9,

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.

Погода в Киеве и области

Отмечается, что ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в северо-восточной части небольшой дождь", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, 12 ноября, в результате непогоды были подтоплены несколько районов столицы.

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