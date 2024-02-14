Невелика проблема. Сольський заявив, що Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі

Україна не проти додаткових перевірок зерна в Польщі, що прямує транзитом в інші країни.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - заявив він.

За словами міністра, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів віддають перевагу експорту через "зернові коридори" вже декілька місяців поспіль.

Сольський додав, шо українська сторона веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - заявив він.

Скандал на українсько-польському кордоні

11 лютого польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції й закликавши притягнути причетних до відповідальності.

Окружна прокуратура міста Хелм (Польща) почала розслідування за фактом скидання зерна з українських вантажівок на кордоні з Україною. Розслідування ведеться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.

Детальніше про скандал на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявляв, що українське зерно, яке йде транзитом через територію Польщі, має бути перевірене.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.