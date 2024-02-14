ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Небольшая проблема. Сольский заявил, что Украина готова к дополнительным проверкам зерна в Польше

Среда 14 февраля 2024 11:09
UA EN RU
Небольшая проблема. Сольский заявил, что Украина готова к дополнительным проверкам зерна в Польше Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина не против дополнительных проверок зерна в Польше, следующего транзитом в другие страны.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", - заявил он.

По словам министра, через Польшу экспортируется небольшой объем зерна, поскольку 90% украинских фермеров отдают предпочтение экспорту через "зерновые коридоры" уже несколько месяцев подряд.

Сольский добавил, что украинская сторона ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях относительно ситуации с перевозкой зерна.

"Мы стараемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", - заявил он.

Скандал на украинско-польской границе

11 февраля польские фермеры во время блокады границы с Украиной остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна, которое везли на экспорт. На инцидент уже отреагировала украинская сторона, обратившись в полицию и призвав привлечь причастных к ответственности.

Окружная прокуратура города Хелм (Польша) начала расследование по факту сброса зерна с украинских грузовиков на границе с Украиной. Расследование ведется по факту уничтожения имущества и нарушения таможенной безопасности.

Подробнее о скандале на границе - в материале РБК-Украина.

Кроме того, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявлял, что украинское зерно, следующее транзитом через территорию Польши, должно быть проверено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Сольский Война России против Украины Польша зерновой коридор
NEWS
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО