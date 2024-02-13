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Прокуратура у Польщі розпочала розслідування через скандал із українським зерном на кордоні

Вівторок 13 лютого 2024 12:40
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Прокуратура у Польщі розпочала розслідування через скандал із українським зерном на кордоні Фото: польські фермери розсипали зерно з українських фур на кордоні (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Валерія Поліщук

Окружна прокуратура міста Хелм почала розслідування за фактом скидання зерна з українських вантажівок на кордоні з Україною. Розслідування ведеться за фактом знищення майна та порушення митної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Farmer.

За попередніми даними поліції, учасники акції протесту зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які прямували з України, внаслідок чого частина зерна висипалася на проїжджу частину.

За попередніми оцінками, з кожної вантажівки висипалося близько тонни зерна.

"Розслідування було розпочато за двома статтями - знищення майна та порушення митної безпеки. Наразі у справі ведеться розгляд. Ми допитуємо свідків, збираємо записи камер відеоспостереження і документацію за трьома перевезеннями", - заявила прессекретарка Люблінської регіональної прокуратури Агнешка Кемпка.

Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років.

Скандал із зерном

12 лютого польські фермери зупинили три вантажівки на кордоні з Україною, а потім висипали звідти на дорогу частину українського зерна, яке призначалося для експорту.

Реагуючи на скандал, посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції.

Дипломат зазначив, що польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями зазначених вантажівок.

Більш детально про скандал можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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